Wie sieht die Zukunft des Hyzet-Klubhauses aus? Wie soll sich der Chemiepark Zeitz weiter entwickeln - zu diesen und anderen Fragen steht der Landrat Rede und Antwort.

Alttröglitz/MZ. - Gemeinsam mit Bürgermeister Mark Fischer (parteilos) lädt Landrat Götz Ulrich (CDU) die Einwohner der Elsteraue zu einem Informationsforum und zu einer Einwohnerversammlung ein. Diese finden am Mittwoch, 12. November, im Hyzet Klubhaus in Alttröglitz statt. Das Forum beginnt ab 17.30 Uhr. Dazu werden das Gesundheitsamt und das Amt für Bevölkerungsschutz des Burgenlandkreises, die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd, die Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis und die Strukturentwicklungsgesellschaft mit Ständen dabei sein. Um 18.30 Uhr beginnt die Einwohnerversammlung zu den Themen Betreiberwechsel im Hyzet Klubhaus, Entwicklung des Chemie- und Industrieparks Zeitz, Vorbeugung vor Gefahrenlagen und der Katastrophenschutz in der Elsteraue, geplante Bauvorhaben und Verkehrsinfrastruktur und zum Umgang mit Geflüchteten im Burgenlandkreis, so teilt der Landkreis mit.