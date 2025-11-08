weather wolkig
  4. Großeinsatz im Harz: Vier Feuerwehren im Einsatz: Brand am Ostbahnhof in Ballenstedt

Enorme Rauchwolke am Ostbahnhof: Wegen eines Feuers in einem Gebäude sind am Freitagabend, 7. November, zunächst die Feuerwehren Ballenstedt/Opperode, Badeborn und Radisleben alarmiert worden. Warum auch die Feuerwehr Rieder hinzugezogen wurde und was bislang zu dem Brand bekannt ist.

Von Petra Korn 08.11.2025, 12:44
Wegen eines Brandes in einem Gebäude am Ostbahnhof sind die Feuerwehren der Stadt Ballenstedt im Einsatz gewesen.
Ballenstedt/MZ. - Einsatz für die Feuerwehren der Stadt Ballenstedt: Sie sind am Freitagabend, 7. November, wegen eines Brandes in einem Gebäude am ehemaligen Ostbahnhof alarmiert worden.