Großeinsatz im Harz Vier Feuerwehren im Einsatz: Brand am Ostbahnhof in Ballenstedt
Enorme Rauchwolke am Ostbahnhof: Wegen eines Feuers in einem Gebäude sind am Freitagabend, 7. November, zunächst die Feuerwehren Ballenstedt/Opperode, Badeborn und Radisleben alarmiert worden. Warum auch die Feuerwehr Rieder hinzugezogen wurde und was bislang zu dem Brand bekannt ist.
08.11.2025, 12:44
Ballenstedt/MZ. - Einsatz für die Feuerwehren der Stadt Ballenstedt: Sie sind am Freitagabend, 7. November, wegen eines Brandes in einem Gebäude am ehemaligen Ostbahnhof alarmiert worden.