Großeinsatz im Harz Vier Feuerwehren im Einsatz: Brand am Ostbahnhof in Ballenstedt

Enorme Rauchwolke am Ostbahnhof: Wegen eines Feuers in einem Gebäude sind am Freitagabend, 7. November, zunächst die Feuerwehren Ballenstedt/Opperode, Badeborn und Radisleben alarmiert worden. Warum auch die Feuerwehr Rieder hinzugezogen wurde und was bislang zu dem Brand bekannt ist.