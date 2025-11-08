Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Halle ist vor kurzem mit dem Landesverdienstorden geehrt worden. Was ihn antreibt, wie er auf zunehmenden Antisemitismus blickt und wobei ihm sein Mathematikstudium bis heute nützlich ist.

Mit Stolz und Augenmaß: Wie sich Max Privorozki für jüdisches Leben in Halle engagiert

Mit wachem Blick: Max Privorozki ist mit dem Landesverdienstorden geehrt worden.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist ja nicht so, dass der Brief aus Magdeburg ihn völlig überrascht hätte. Er habe schon gewusst, dass es Menschen gibt, die ihn für die Auszeichnung vorgeschlagen hatten, erzählt Max Privorozki. Erstaunt sei er dennoch gewesen, als er das Schreiben von Ministerpräsident Reiner Haseloff in Händen hielt: eine Einladung in die Staatskanzlei, wo ihm der Landesverdienstorden verliehen werden sollte.