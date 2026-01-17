Verfahren vor dem Landgericht Dessau-Roßlau Raub und Drogenhandel: Urteil gegen Wittenberger steht bevor
Kurz vor der Urteilsverkündung schildert ein Polizist die Ergebnisse einer Durchsuchung in Wittenberg. Neben Cannabis und Crystal Meth fanden Ermittler Verpackungsmaterial und ein Messer in einem TV‑Schrank.
17.01.2026, 14:00
Wittenberg/MZ. - Im erstinstanzlichen Verfahren gegen einen Mann aus Wittenberg, der sich vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau auch für einen besonders schweren Raub und bewaffnetes Handeltreiben mit Cannabis zu verantworten hat – insgesamt sind 16 Taten angeklagt –, soll voraussichtlich am Donnerstag, 22. Januar, das Urteil gesprochen werden.