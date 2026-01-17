Kurz vor der Urteilsverkündung schildert ein Polizist die Ergebnisse einer Durchsuchung in Wittenberg. Neben Cannabis und Crystal Meth fanden Ermittler Verpackungsmaterial und ein Messer in einem TV‑Schrank.

Raub und Drogenhandel: Urteil gegen Wittenberger steht bevor

Ein Mann aus Wittenberg steht wegen Raubes und Drogenhandels vor Gericht.

Wittenberg/MZ. - Im erstinstanzlichen Verfahren gegen einen Mann aus Wittenberg, der sich vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau auch für einen besonders schweren Raub und bewaffnetes Handeltreiben mit Cannabis zu verantworten hat – insgesamt sind 16 Taten angeklagt –, soll voraussichtlich am Donnerstag, 22. Januar, das Urteil gesprochen werden.