Im Verfahren gegen einen Wittenberger, dem schwerer Raub und Drogenhandel vorgeworfen werden, wird in der nächsten Sitzung eine Einlassung erwartet. Die Ermittlungen zeigen ein weitverzweigtes Netzwerk.

Handel mit Crystal, Kokain und Cannabis: Wittenberger sagt vor Gericht aus

Ein Mann aus Wittenberg steht in Dessau wegen Drogenhandels vor Gericht.

Dessau/Wittenberg/MZ. - Im erstinstanzlichen Verfahren gegen einen Mann aus Wittenberg, der sich vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau auch für einen besonders schweren Raub und bewaffnetes Handeltreiben mit Cannabis zu verantworten hat – insgesamt sind 16 Taten angeklagt –, soll es am kommenden Montag, 19. Januar, eine Einlassung geben.