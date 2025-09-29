Damals im Kreis Wittenberg Größtes Kraftwerk der Welt: Zschornewitz knackte 1925 einen Weltrekord
Vor 100 Jahren: Was Zeitungen 1925 über das Braunkohlegroßkraftwerk und den Handel in Wittenberg sowie die Eröffnung eines neuen „stillen“ Örtchens berichten.
Aktualisiert: 30.09.2025, 11:27
Wittenberg/MZ. - Die Eröffnung eines noch heute bestehenden Geschäftes am Wittenberger Markt wurde vor 100 Jahren, am 21. September 1925, gefeiert. Das ehemalige Hotel „Goldene Weintraube“ war nach dem kompletten Umbau als „J. G. Schneider“ (für Johannes Gustav Schneider) neu entstanden.