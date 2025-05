Was in den Zeitungen von Wittenberg vom Mai 1925 steht. Es geht um Jubiläen der Fleischerinnung und des Kriegervereins sowie die Gründung des Zahnaer Reitvereins.

Wittenberg/MZ. - Der Mai vor 100 Jahren war außerordentlich ereignisreich. Am 29. Mai wurde in Wittenberg mit einem Festakt der Paul-Friedrich-Brunnen in den Anlagen an der Luthereiche enthüllt. Der Brunnen mit dazu gehöriger Ruhebank „dürfte bald zu einem beliebten Erholungsorte unserer Einwohnerschaft werden“, schrieb die Wittenberger Zeitung in der Ausgabe am 31. Mai.