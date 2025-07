Halle (Saale)/MZ - Die Ankündigung gab es seit Monaten, die Umsetzung erfolgte letztlich ohne Tamtam. In Halle gibt es zwei neue stationäre Blitzer. Sie stehen am Rennbahnkreuz und in der Trothaer Straße an der Kreuzung zur Seebener Straße. Die Besonderheit: Die beiden Säulen nehmen neben Temposündern auch Rotlichtverstöße ins Visier.

