Bad Kösen/tra - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin ist es am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr Am Galgenberg in Bad Kösen gekommen, teilt das Polizeirevier mit. Eine 66-jährige Radfahrerin ist in Folge des Zusammenstoßes gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall zwischen der Radfahrerin und dem Pkw kam, ermittelt nun die Polizei.