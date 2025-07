Dow legt Anlagen in Böhlen und Schkopau still. 550 Mitarbeiter sind direkt betroffen. Doch der Verband der chemischen Industrie warnt vor möglichen Kettenreaktion.

Schkopau/MZ. - Die Stilllegung von Anlagen des Chemiekonzerns Dow in Böhlen und Schkopau könnte deutlich mehr Arbeitsplätze gefährden als die 550 unmittelbar betroffenen. Davor warnt Nora Schmidt-Kessler. Die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes des Chemischen Industrie Nord-Ost erklärte auf MZ-Anfrage schriftlich: „An jedem Chemiearbeitsplatz hängen drei weitere. Wir rechnen mit einer weitaus höheren Zahl an betroffenen Arbeitsplätzen in der Chemie und in angrenzenden Branchen.“