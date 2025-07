Nach einem Wasserrohrbruch muss viel befahrene Straße in Zeitz wegen Reparaturarbeiten über mehrere Tage gesperrt werden.

Rahnestraße dicht: Was da auf Autofahrer zukommt

Umleitung der B180 in Zeitz

Die Rahnestraße in Zeitz ist in der kommenden Woche für mehrere Tage gesperrt.

Zeitz/MZ/ank - Die Rahnestraße (B180) in Zeitz ist in der kommenden Woche an drei Tagen voll gesperrt. Laut Stadtverwaltung handelt es sich dabei um den Zeitraum von Mittwoch, 23., bis Freitag, 25. Juli.

Hintergrund für die Sperrung ist der Abschluss notwendiger Bauarbeiten aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Rahnestraße. Der Durchgangsverkehr wird laut Stadt umgeleitet, und zwar über die Strecke Schloßstraße, Stephanstraße, Geraer Straße, Forstplatz, Friedensstraße, Rudolf-Puschendorf-Straße, Clara-Zetkin-Straße, Rasberger Straße, Röntgenstraße, Virchowstraße, Altenburger Straße.

Eine zweite Umleitung, sie gilt für den Innenstadtverkehr, mit einer Begrenzung auf 7,5 Tonnen, werde über die Strecke Badstubenvorstadt, Geschwister-Scholl-Straße, Wasservorstadt, Wasserberg führen.