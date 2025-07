Aschersleben/MZ - Das Internationale Sommeratelier ist in Aschersleben mittlerweile eine feste Größe. Immerhin findet das Programm, bei dem mehrere Künstler in die Stadt an der Eine kommen, mittlerweile zum elften Mal statt. Und doch gab es in dieser Woche im Zusammenhang mit dem Sommeratelier eine Premiere: Zum ersten Mal wurden Besucher für Werkstattgespräche in die Kreativwerkstatt eingeladen, konnten moderierten Gesprächen mit den Künstlerinnen Anna Firmberger und Jina Park lauschen sowie einen Blick in die Ateliers der beiden Frauen werfen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.