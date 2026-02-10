weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Kies und Kehle lädt gemeinsam mit Röstbursche zum T-Shirt-Release ein.

10.02.2026, 10:45
Von links: Edgar Lausch, Paul Sommerfeld vom Wittenberger Café Röstbursche und Hannes Hainich
Wittenberg/MZ - . Hannes Hainich und Edgar Lausch, beide 28 Jahre alt und gebürtige Wittenberger, organisieren zusammen mit Paul Sommerfeld, 35 Jahre alt und Besitzer des Cafés Röstbursche, die T-Shirt-Release-Party von Kies und Kehle im Stadtlabor. Die junge Gravelbike-Initiative besteht seit Juni 2025 und zählt mittlerweile rund 60 Mitglieder.