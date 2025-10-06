Minicafé neben dem „Arsenal“ in Wittenberg läuft gut. Inhaber Paul Sommerfeld hat nicht nur die Zahl der Tische erweitert, sondern auch ein Iglu aufgestellt.

Paul Sommerfeld mit einem „Cheesecake“, ebenfalls neu im Angebot

Wittenberg/MZ. - Vor rund einem halben Jahr hat Paul Sommerfeld sein Minicafé gleich neben dem Eingang zum „Arsenal“ in Wittenberg eröffnet. Kaffeekultur ist seine Leidenschaft. Er bietet eigene Röstungen an, Qualität und Nachhaltigkeit sind der Anspruch des jungen Mannes aus Treuenbrietzen.