In Kemberg stapeln sich seit Monaten die vollen Altkleidercontainer – der Grund dafür sorgt im Stadtrat für Gesprächsbedarf. Was jetzt jetzt mit den übrig gebliebenen Containern passiert und wo Altkleider entsorgt werden können.

Auch andere Kommunen haben Probleme mit Altkleidern: Wie hier mit dem inzwischen beräumten Kleidercontainer in Zschornewitz.

Kemberg/MZ. - Container für Altkleider sorgen derzeit für Unmut in Kemberg. Diese werden schon seit mehreren Monaten nicht mehr geleert. Das Thema kam unter anderem im Stadtrat zur Sprache, der am vergangenen Montag tagte. Die Container, die sich über verschiedene Ortschaften im gesamten Stadtgebiet verteilen, gehören laut Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) der Berliner Firma Versero.