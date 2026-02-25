Jetzt live
Kunst an Schule in Droßdorf Bloß ein DDR-Picasso? Warum Wandbild des Zeitzer Künstlers Joachim Hering jetzt Denkmal ist und was das heißt
Arnd Czapek tut alles für den Erhalt zweier Wandbilder von Joachim Hering in Droßdorf. Warum der Zeitzer Künstler kein politischer „DDR-Picasso“ ist und woher Hilfe kommt.
25.02.2026, 19:00
Zeitz/MZ. - Es ist Kunst. Und es kann auf keinen Fall weg. Davon ist Arnd Czapek (CDU), Vorsitzender des Bauausschusses der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, überzeugt. „Die Wandbilder an der Grundschule Droßdorf müssen erhalten bleiben“, sagt er. Und er hat einiges dafür getan.