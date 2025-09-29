Vor 100 Jahren: Was Zeitungen 1925 über das Braunkohlegroßkraftwerk und den Handel in Wittenberg sowie die Eröffnung eines neuen „stillen“ Örtchens berichten.

Das Kraftwerk in Zschornewitz hat Energie-Geschichte geschrieben.

Wittenberg/MZ. - Die Eröffnung eines noch heute bestehenden Geschäftes am Wittenberger Markt wurde vor 100 Jahren, am 21. September 1925, gefeiert. Das ehemalige Hotel „Goldene Weintraube“ war nach dem kompletten Umbau als „J. G. Schneider“ (für Johannes Gustav Schneider) neu entstanden.