Unbekannte fällen illegal große Trauerweide: Vorfall sorgt für Fassungslosigkeit in Riestedt. Mittlerweile untersucht die Stadtverwaltung die Sägeaktion.

Die abgesägte Trauerweide in Riestedt. Der etwa 60 bis 70 Jahre alte Baum wurde illegal gefällt.

Riestedt/MZ. - Es war ein sauberer Schnitt: Unbekannte haben in der Straße Am Baumgarten im Sangerhäuser Ortsteil Riestedt eine riesige, etwa 60 bis 70 Jahre alte Trauerweide umgesägt, die am Straßenrand stand.