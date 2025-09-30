Entsetzen in Riestedt Unbekannte fällen in Sangerhäuser Ortsteil illegal große Trauerweide - Was bisher in dem Fall bekannt ist
Unbekannte fällen illegal große Trauerweide: Vorfall sorgt für Fassungslosigkeit in Riestedt. Mittlerweile untersucht die Stadtverwaltung die Sägeaktion.
Aktualisiert: 30.09.2025, 14:07
Riestedt/MZ. - Es war ein sauberer Schnitt: Unbekannte haben in der Straße Am Baumgarten im Sangerhäuser Ortsteil Riestedt eine riesige, etwa 60 bis 70 Jahre alte Trauerweide umgesägt, die am Straßenrand stand.