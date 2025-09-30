weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Trauerweide illegal gefällt – Ermittlungen in Riestedt

Entsetzen in Riestedt Unbekannte fällen in Sangerhäuser Ortsteil illegal große Trauerweide - Was bisher in dem Fall bekannt ist

Unbekannte fällen illegal große Trauerweide: Vorfall sorgt für Fassungslosigkeit in Riestedt. Mittlerweile untersucht die Stadtverwaltung die Sägeaktion.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 30.09.2025, 14:07
Die abgesägte Trauerweide in Riestedt. Der etwa 60 bis 70 Jahre alte Baum wurde illegal gefällt.
Die abgesägte Trauerweide in Riestedt. Der etwa 60 bis 70 Jahre alte Baum wurde illegal gefällt. (Foto: Klaus Winterfeld)

Riestedt/MZ. - Es war ein sauberer Schnitt: Unbekannte haben in der Straße Am Baumgarten im Sangerhäuser Ortsteil Riestedt eine riesige, etwa 60 bis 70 Jahre alte Trauerweide umgesägt, die am Straßenrand stand.