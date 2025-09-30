weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Fußball im Salzlandkreis: SC Seeland neuer Spitzenreiter - Rotation Aschersleben siegt ebenfalls in der Salzlandliga

Der SC Seeland bleibt ungeschlagen und übernimmt nach dem 4:0 gegen Schneidlingen die Tabellenspitze der Salzlandliga. Auch Rotation Aschersleben punktet mit einem 4:2-Heimsieg und rückt auf Rang zwei vor.

Von Ingo Gutsche 30.09.2025, 14:30
Philipp Landgrabe (beim Schuss) war bester Spieler bei Rotation Aschersleben. Die Einestädter gewannen daheim gegen Wacker Felgeleben.
Philipp Landgrabe (beim Schuss) war bester Spieler bei Rotation Aschersleben. Die Einestädter gewannen daheim gegen Wacker Felgeleben. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/Nachterstedt/MZ. - Der SC Seeland und Rotation Aschersleben nehmen nach ihren ungefährdeten Heimsiegen am 5. Spieltag der Salzlandliga die Plätze eins und zwei im Klassement ein. Die Mannschaft des FSV Drohndorf-Mehringen musste pausieren – der Gegner vom SV Staßfurt II teilte mit, kein komplettes Team voll zu bekommen.