Fußball im Salzlandkreis SC Seeland neuer Spitzenreiter - Rotation Aschersleben siegt ebenfalls in der Salzlandliga
Der SC Seeland bleibt ungeschlagen und übernimmt nach dem 4:0 gegen Schneidlingen die Tabellenspitze der Salzlandliga. Auch Rotation Aschersleben punktet mit einem 4:2-Heimsieg und rückt auf Rang zwei vor.
30.09.2025, 14:30
Aschersleben/Nachterstedt/MZ. - Der SC Seeland und Rotation Aschersleben nehmen nach ihren ungefährdeten Heimsiegen am 5. Spieltag der Salzlandliga die Plätze eins und zwei im Klassement ein. Die Mannschaft des FSV Drohndorf-Mehringen musste pausieren – der Gegner vom SV Staßfurt II teilte mit, kein komplettes Team voll zu bekommen.