Der SC Seeland bleibt ungeschlagen und übernimmt nach dem 4:0 gegen Schneidlingen die Tabellenspitze der Salzlandliga. Auch Rotation Aschersleben punktet mit einem 4:2-Heimsieg und rückt auf Rang zwei vor.

SC Seeland neuer Spitzenreiter - Rotation Aschersleben siegt ebenfalls in der Salzlandliga

Philipp Landgrabe (beim Schuss) war bester Spieler bei Rotation Aschersleben. Die Einestädter gewannen daheim gegen Wacker Felgeleben.

Aschersleben/Nachterstedt/MZ. - Der SC Seeland und Rotation Aschersleben nehmen nach ihren ungefährdeten Heimsiegen am 5. Spieltag der Salzlandliga die Plätze eins und zwei im Klassement ein. Die Mannschaft des FSV Drohndorf-Mehringen musste pausieren – der Gegner vom SV Staßfurt II teilte mit, kein komplettes Team voll zu bekommen.