Polizei sucht in Wittenberg nach einer vermissten Frau.

Wittenberg/MZ - Seit dem 7. März wird die 56-jährige Petra Rück aus Wittenberg vermisst. Die Frau war zuletzt am Tag davor in der Nähe ihrer Wohnung im Stadtgebiet gesehen worden, hieß es von der Polizei.

Die Frau sei etwa 1,67 Meter groß, habe schulterlanges Haar und eine untersetzte Gestalt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei, auch unter Einsatz eines Fährtenhundes, führten bisher nicht zum Auffinden der vermissten Person.

Petra Rück aus Wittenberg wird vermisst. (Foto: Polizei)

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten sollen an das Polizeirevier Wittenberg unter der Tel. 03491/469-0 oder per E-Mail an [email protected] gerichtet werden.