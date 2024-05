Dessau/MZ. - Die volle Aufmerksamkeit ist in diesem Jahr auf das Philanthropinum gerichtet. Die 1774 in Dessau gegründete Schule hat nicht nur mittlerweile 250 Jahre Geschichte vorzuweisen. Sie ist mit ihren reformpädagogischen Ansätzen weit über die Dessauer Grenzen hinaus zu einem Vorbild in der nationalen und internationalen Bildungslandschaft geworden. Das wird unter anderem mit einer Festwoche im September und einer seit Januar durchgeführten Lesereihe zur „Pflanzschule der Menschheit“ gewürdigt.

An unterschiedlichen Orten werden Autoren und Texte mit Bezug zum Philanthropinum durch bekannte Vertreter aus Politik, Kirche, Kultur und Medien vorgestellt. Schon zum Auftakt im Januar stellten der Autor Andreas Hillger und der Leiter des Dessau-Roßlauer Stadtarchivs Frank Kreißler fest, dass noch ein Jubiläum in Bezug auf das Philanthropinum ansteht, was keineswegs nur im Schatten der Schulgründung vor 250 Jahren stehen sollte.

Am 11. September vor 300 Jahren wurde in Hamburg Johann Bernhard Basedow, der Gründer des Philanthropinums, geboren. Ein Gedenkstein auf dem Historischen Friedhof I und ein im Gymnasium Philanthropinum aufbewahrtes Marmorrelief sind Zeugnisse, die noch heute an ihn erinnern. Bloß sind die beiden Erinnerungsstücke schon in die Jahre gekommen, die dringend eine Frischekur brauchen. Daher haben Hillger und Kreißler eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um dem Gedenkstein und dem Marmorrelief zu neuem Glanz zu verhelfen.

Zu den monatlich stattfindenden Lesungen zur „Pflanzschule der Menschheit“ sind Spendenboxen aufgestellt worden. Rund 150 Euro wurden da bisher von Besuchern der Lesung bereitgestellt. „Für alle Vorhaben benötigen wir rund 1.500 bis 2.000 Euro“, erläutert Kreißler auf MZ-Nachfrage. So muss der auf dem Historischen Friedhof I im Jahr 1974 aufgestellte Gedenkstein von Verschmutzungen befreit und die Oberfläche versiegelt werden. Auch einige beschädigte und nicht mehr vorhandene Buchstaben sollen restauriert beziehungsweise ergänzt werden.

Das Marmorrelief, war ursprünglich Teil eines Grabdenkmals auf dem Heilig-Geist-Friedhof in Magdeburg, wo Basedow 1790 bestattet wurde. Später wurde der Friedhof aufgelöst und das Relief zum Teil eines Basedow-Denkmals in Dessau auf dem Friedhof I, das durch den Bombenangriff am 7. März 1945 zerstört wurde. Das Relief blieb jedoch erhalten und wird seitdem im Philanthropinum aufbewahrt. „Es soll fachmännisch gereinigt und so für die kommenden Jahrzehnte gesichert werden“, erklärt der Stadtarchivar.

Um die vorgesehene Summe für die geplanten Arbeiten schneller zusammenzubekommen, wurde auch ein Spendenkonto eingerichtet. Wenn alles glatt läuft, dann können der Gedenkstein und das Marmor-Relief möglicherweise schon im September im neuen Glanz erstrahlen. Rund um den 11. September, dem Geburtstag Basedows, plant das Philanthropinum am Gedenkstein und im Gymnasium selbst eine besondere Würdigung. Was das ist, bleibt bis dahin ein gut gehütetes Geheimnis.

Info: Spenden für die Restaurierung des Gedenksteins und des Marmor-Reliefs sind möglich per Überweisung: Stadtsparkasse Dessau, IBAN: DE 62 8005 3572 0030 0050 00, Verwendungszweck: Spendenaktion Basedow-Stele.