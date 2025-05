Petra und Bernd Friedrich haben sich einen Traum erfüllt und sind von Braunsbedra nach Griechenland ausgewandert. Bei ihrer Ankunft mussten sie jedoch feststellen, dass ihre Erwartungen kaum erfüllt werden. Die Geschichte wurde jetzt in der Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" bei Vox und RTL+ gezeigt.

Petra und Bernd Friedrich aus Braunsbedra mussten nach kurzer Zeit in ihrem neuen Haus in Griechenland in ihren Wohnwagen umziehen.

Braunsbedra. - Der große Traum war schnell ausgeträumt: Das Rentnerpaar Petra und Bernd Friedrich ist von Braunsbedra nach Griechenland ausgewandert. Die beiden mussten im dort angemieteten Haus aber feststellen, dass es nicht ausgeräumt ist und überall Kameras installiert sind. Nach zwei Tagen sind sie wieder ausgezogen - nachdem sie aber schon zwei Monatsmieten überwiesen hatten.

Die Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" von RTL hat die 64-jährige Rentnerin und den 67-jährigen Rentner aus Sachsen-Anhalt in einer Folge, die am Freitag, 2. Mai bei Vox ausgestrahlt wurde, auf ihrer ungewissen Reise ins Ausland begleitet.

Auch interessant: Bar von „Goodbye Deutschland“-Auswanderer abgebrannt

Ehepaar aus Braunsbedra: Haus in Griechenland ohne Vertrag gemietet

900 Euro hatte das Ehepaar Friedrich im Vorfeld an den Vermieter ihres neuen Hauses auf der griechischen Halbinsel Peloponnes gezahlt. Einen Mietvertrag für das neue Heim gab es jedoch nicht.

Mit ihrem Wohnmobil sind die beiden Rentner dann acht Tage lang unterwegs gewesen, bevor sie in ihrer neuen Heimat ankamen.

Auch interessant: Mit dem Camper um den Globus - Nienburger erfüllt sich Lebenstraum

Vor Ort mussten sie allerdings feststellen, dass ihr Vermieter das Haus, in dem vorher seine verstorbene Mutter gewohnt hatte, nicht ausgeräumt und im ganzen Haus ein System von Überwachungskameras installiert hatte.

"Also die erste Nacht war sehr sehr schlimm. Wir haben überhaupt nicht geschlafen. Der Vermieter überwacht uns Tag und Nacht mit Kameras", sagt Petra Friedrich bei Instagram, "Es ist lauter altes Zeug in den Schränken, wir fühlen uns hier nicht wohl, also haben wir beschlossen, das Haus zu verlassen."

Petra und Bernd Friedrich fassen also den Entschluss, vorerst in ihr Wohnmobil zu ziehen, bis sie ein neues Haus finden.

Lesen Sie auch: So stichelt Daniela Büchners Ex gegen ihre Nacktbilder im Playboy

Wegen geringer Rente wollte deutsches Paar auswandern

Das Rentnerpaar aus Braunsbedra verfügt über eine gemeinsame Rente von ungefähr 2.100 Euro. Die günstigeren Lebenshaltungskosten in Griechenland waren ein wesentlicher Grund dafür, warum die beiden Deutschland verlassen wollten.

2,99 Euro hatte Bernd Friedrich im Supermarkt in Braunsbedra für 300 Gramm Tomaten bezahlt. "In Griechenland bezahle ich für ein Kilo 70 Cent", sagt er in einem Trailer zu der Folge bei Vox, "Und die Orangen ernte ich dann mal selber im eigenen Garten."

Friedrich leidet zudem an einer Lungenkrankheit und ist auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Die Ärzte hätten ihm gesagt, dass er nur noch wenige Jahre zu leben habe, heißt es im Trailer. Auch deswegen hatte sich das Ehepaar Friedrich entschlossen, nach Griechenland auszuwandern.

RTL-Sendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" begleitet beim Umzug

Ob das Rentnerpaar aus Braunsbedra ein neues Haus auf der Peloponnes in Griechenland finden wird, ist in einer Folge von "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" zu sehen. Online kann die Folge derzeit bei RTL+ gestreamt werden. Es handelt sich um eine Wiederholung.

Die Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" wird von RTL produziert und begleitet deutsche Paare, Familien oder auch Einzelpersonen, die in ein anderes Land auswandern wollen.

Sie werden vor, während und nach dem Umzug begleitet, um über ihre Wünsche und Erwartungen im Vorfeld zu sprechen, und um zu schauen, ob diese letztlich auch in Erfüllung gegangen sind.