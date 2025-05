Sekundarschule Roßlau plant die Woche künftig neu: Achtklässler lernen ab 2025/26 vier Tage in der Klasse und einen in betrieblicher Praxis. Präsentation für interessierte Firmen Donnerstag in Aula.

Rosslau/MZ. - Die Sekundarschule Roßlau geht den Schritt zum Alleinstellungsmerkmal in der Dessau-Roßlauer Schullandschaft: Und führt ab nächstem Schuljahr 2025/26 als erste in der Doppelstadt das duale Lernen 4+1 in Form von Praxislerntagen für die Klassen 8 und 9 ein. So der stellvertretende Direktor Hans-Peter Lau.