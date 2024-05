Immer wieder kritisierten Bitterfelder die fehlende Gestaltung des Kreisels in der Mühlstraße. Nun sollen dort Blumen in Farben des Stadtwappens samt einer Jubiläums-800 leuchten.

Das Warten hat ein Ende - Mühlkreisel in Bitterfeld wird in Farben des Stadtwappens bepflanzt

Bitterfeld/MZ. - Der Unmut in Bitterfeld ist groß. Erst in der Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend haben Bürger in der Einwohnerfragestunde wieder das Aussehen des Verkehrskreisels in der Mühlstraße kritisiert.