Wieso eine in vielerlei Hinsicht besondere Tanzveranstaltung im Piesteritzer Hof bei Müttern super ankommt, welche Musik gespielt wird und was für die Zukunft geplant ist.

Fast 600 Mamas gehen in Wittenberg tanzen

Mädelsabend in großem Stil

Frauen zwischen 20 und 60 Jahren haben in Piesteritz gefeiert.

Wittenberg/mz. - Stilvoll empfängt der Piesteritzer Hof am Samstagabend seine Gäste. Bereits eine knappe Stunde vor Beginn reihen sich zahlreiche Damen verschiedenster Altersgruppen strahlend und schwatzend, pärchenweise oder in größeren Gruppen zum Einlass ein. Hier muss schnell noch ein Selfie her, dort wippen die Füße und wiegen die Hüften bereits im Takt zu der nach außen dringenden Musik, denn heute heißt es: „Mama geht tanzen“ – Mädelsabend im großen Stil.