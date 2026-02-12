Die Deutsche Bahn sucht Testfahrer für neue Regionalzüge von Wittenberg über Berlin bis Stralsund. Worauf sich Fahrgäste auf der RE3 besonders freuen dürfen und wie man sich jetzt bewerben kann.

Mit dem RE3 von Wittenberg an die Ostsee: Bahn sucht Testfahrer

Insgesamt zwölf neue Züge sollen auf der Strecke zwischen Wittenberg und Stralsund zum Einsatz kommen.

Wittenberg/MZ - Die Deutsche Bahn sucht Testfahrer aus Sachsen-Anhalt. Sie sollen das neue Regionalverkehrsnetz Nord-Süd erproben, das ab Dezember 2026 von DB Regio Nordost betrieben wird.

Dazu gehört unter anderem die Linie RE3, die von Lutherstadt Wittenberg über Berlin bis nach Stralsund an die Ostsee führt.

RE3 von Wittenberg bis Stralsund: Mehr Takt und neue Doppelstockzüge

Für die Fahrgäste bringt der neue Regionalexpress spürbare Verbesserungen. Montags bis freitags fährt der Zug künftig stündlich, am Wochenende alle zwei Stunden. Eingesetzt werden neue Doppelstockzüge mit WLAN, USB-C-Anschlüssen, Kindersitzecke, deutlich mehr Platz für Fahrräder und barrierefreiem Einstieg.

Die Testfahrer sollen die Einführung des neuen Angebots begleiten. Sie fahren regelmäßig mit, testen Komfort, Platzangebot und Abläufe und achten darauf, wie zuverlässig Züge und Fahrpläne funktionieren. Außerdem erhalten sie Einblicke in Werkstätten und Technik und sprechen mit Verantwortlichen über den Betrieb.

Deutsche Bahn sucht Testfahrer für RE3 Richtung Ostsee

Die Tester sollen Rückmeldungen sammeln und ihre Eindrücke verständlich weitergeben, etwa über Informations- und Social-Media-Kanäle der Bahn. Gesucht werden dafür kommunikative Menschen, die sich im Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt gut auskennen und zeitlich flexibel sind.

Bewerbungen sind bis zum 20. Februar 2026 möglich. Voraussetzung ist unter anderem ein kurzes Bewerbungsvideo. Eine Jury aus Mitarbeitenden von DB Regio Nordost wird unter allen Einsendungen den besten Kandidaten oder die beste Kandidatin auswählen.