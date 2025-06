Fast 20 Jahre zurück in die Vergangenheit? Im Regionalzug RE3 erleben Fahrgäste in Wittenberg eine kuriose Panne. Die Bahn glaubt an einen neuen Fehler, doch Pendler widersprechen mit Beweisen.

Zurück in die Zukunft war gestern – die Deutsche Bahn schickt ihre Fahrgäste im RE3 in Wittenberg lieber ins Jahr 2005.

Wittenberg/MZ - Wer morgens am Hauptbahnhof in Wittenberg in den Regionalexpress RE3 Richtung Stralsund steigt, rechnet mit vielem: vielleicht mit Verspätungen, vielleicht mit einem überfüllten Zug. Aber kaum jemand ist auf eine Reise in die Vergangenheit vorbereitet.