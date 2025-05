In Wittenberg brennen am Dienstag mehrere Mülleimer nahe dem Hauptbahnhof. Dank Zeugenhinweisen stellt die Polizei einen 42-jährigen Tatverdächtigen in einem Einkaufszentrum.

Wittenberg/MZ - In der Nähe des Hauptbahnhofs in Wittenberg sind am Dienstagvormittag mehrere Mülleimer in Brand geraten. Wie das Wittenberger Polizeirevier mitteilte, gingen gegen 10.30 Uhr mehrere Meldungen zu brennenden Abfallbehältern am Bahnhof, an der Straße Am Hauptbahnhof sowie in der Collegienstraße ein.

Außerdem interessant: Exhibitionist treibt sein Unwesen in Zschornewitz - Anwohner verzweifelt und verängstigt

Bürger und Polizeibeamte konnten die Brände löschen. Ob ein größerer Sachschaden entstand, wird noch geprüft. Dank Zeugenhinweisen konnte die Polizei in einem Einkaufszentrum einen 42-jährigen Tatverdächtigen aus Wittenberg stellen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weil der Mann laut Polizei offenbar psychisch erkrankt ist, kam er in die Bosse-Klinik.