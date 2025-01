Nach einem Einsatz rund um einen sexuellen Übergriff am Wittenberger Hauptbahnhof meldet sich der Vater des Opfers zu Wort und wirft der Polizei lückenhafte Berichterstattung vor.

Nach einem Polizeieinsatz rund um einen Übergriff auf ein Kind am Wittenberger Hauptbahnhof übt der Vater Kritik am Verhalten der Polizei.

Wittenberg/MZ. - Nach einem Polizeieinsatz am 19. Januar rund um einen Übergriff auf ein Kind am Wittenberger Hauptbahnhof übt der Vater Kritik am Verhalten der Polizei.