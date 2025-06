Steffi Rost: Abschied von der Nordschule Nach 41 Jahren im Schuldienst: Ein Leben für die Bildung, wie der Ruhestand gelingen kann

Steffi Rost geht zum 1. August in den Ruhestand. Was sie über ihre Zeit an der Sekundarschule Jessen-Nord erzählt, womit sie ihre Mutter stolz gemacht hat und was künftig auf dem Plan steht.