Die Sanierung der Altstadt in Bad Schmiedeberg lief über 30 Jahre. Sie ist fast abgeschlossen. Auf Grundstückseigentümer kommen Ausgleichsbeträge zu. Wie das begründet wird.

Blick auf Rathaus und Stadtkirche in Bad Schmiedeberg. Das Areal hat zum Sanierungsgebiet gehört.

Bad Schmiedeberg/MZ - Auf Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet „Altstadt Bad Schmiedeberg“ kommen jetzt Ausgleichsbeträge zu. Was andernorts schon vollzogen ist, trifft nun auch die Kurstädter. Das hat zu tun mit der Aufwertung der Altstadt in den vergangenen Jahren, die inzwischen so ziemlich abgeschlossen ist.