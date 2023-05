In Bad Schmiedeberg wird in knapp zwei Wochen ein neuer Bürgermeister gewählt. Warum beim Wahlbezirk an der Kur der Zuschnitt verändert wird.

Bad Schmiedeberg/MZ - Beim letzten Mal war es denkbar knapp. Erst in der Stichwahl setzte sich der aktuelle Amtsinhaber Martin Röthel (SPD) gegen Silvio Bräuer (Freie Wähler) durch – mit 53,3 Prozent. Ob es bei der Bad Schmiedeberger Bürgermeisterwahl in diesem Jahr wieder zu einer Stichwahl kommt, wird sich schon bald zeigen. Am 21. Mai, also in knapp zwei Wochen, sind die Bürger der Einheitsgemeinde aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.