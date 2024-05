Bei einem Unfall mit einer Kutsche sind in Walbeck ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden. Laut Polizei sind die beiden Pferde durchgegangen.

Die Polizei war wegen eines Unfalls in Walbeck im Einsatz.

Walbeck/MZ. - Ein schwerer Unfall mit einer Kutsche hat sich am Sonntagnachmittag im Hettstedter Ortsteil Walbeck ereignet. Laut Mitteilung der Polizeiinspektion Halle war die mit zwei Personen besetzte Kutsche auf dem Weg zum Planteurhausteich. Die beiden angespannten Pferde seien durchgegangen und davon gelaufen. Vermutlich sei die Deichsel gebrochen. Die Kutsche selbst sei von der Straße abgekommen und in der Folge gegen einen Lichtmast auf dem Grünstreifen geprallt, so die Polizei weiter.

Der Mann und die Frau auf dem Kutschbock seien herunter gestürzt und hätten sich dabei schwer verletzt. Die Frau konnte das Krankenhaus nach einer Behandlung aber wieder verlassen. Der Mann wurde in eine Klinik nach Halle gebracht. Die beiden Pferde konnten eingefangen werden. Da zumindest eines der Tiere ebenfalls verletzt worden sei, sei ein Tierarzt verständigt worden, so die Mitteilung.