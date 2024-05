Die Nachricht über einen Mann mit einem Messer in Köthen verbreitet sich am Montag bei Facebook. Die Polizei gibt Entwarnung und sieht keine Gefahr für die Allgemeinheit.

Polizei gibt Entwarnung - Mann mit Messer sorgt in Köthen für Aufregung

Einsatz in Krähenbergstraße

Die Polizei hatte einen Einsatz in der Krähenbergstraße in Köthen.

Köthen/MZ/sgr. - Die Polizei ist am Montagmorgen gegen 8.23 Uhr darüber informiert worden, dass in der Krähenbergstraße in Köthen ein Mann mit einem Messer herumläuft. Die Nachricht sorgte bei Facebook für Aufregung.

Laut Polizeioberkommissar Johannes Braun konnten die eingesetzten Beamten vor Ort niemanden feststellen. „Momentan laufen dazu noch polizeiliche Maßnahmen“, teilte der Pressesprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am zeitigen Nachmittag auf MZ-Anfrage mit. „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir nicht davon aus, dass eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht.“