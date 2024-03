Benefizaktion in Wittenberg

Johanna Sandvoß leidet an einer seltenen Muskelerkrankung. Mit ihrer Mutter bittet sie um Spenden für den Einsatz eines Assistenzhundes.

Wittenberg/Mz. - Nicht nur die Volleyballer hat dieser Flyer berührt: „Hallo, ich bin Johanna, acht Jahre alt und liebe das Leben!“, schreibt ein Reinsdorfer Mädchen. Sie erinnert sich gern an die Zeit im Kindergarten, als sie „Spaß beim Toben und Spielen“ hat.

Gliedergürtel-Muskeldystrophie: Achtjährige ist sehr tapfer

Das Mädchen ist inzwischen schwer krank. „Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Sie hält sich tapfer und ist ganz fröhlich“, sagt die Mutter Christine Sandvoß, die ihre Tochter liebevoll Hanni nennt, im MZ-Gespräch. Die Schülerin der zweiten Klasse ist an Gliedergürtel-Muskeldystrophie – so lautet die seltene und schreckliche Diagnose – erkrankt. Ihre Muskeln werden abgebaut und neue werden nicht gebildet.

Es ist nicht der erste Schicksalsschlag in ihrem jungen Leben. Vor einem Jahr ist ihr Vater – Hanni: Er ist über die Regenbogenbrücke gegangen – gestorben. „Er fehlt mir so sehr“, sagt sie und erklärt: „Ein Aktivrollstuhl ist nun mein ständiger Begleiter, den ich aber auch nur noch mit Unterstützung benutzen kann. Ich brauche vor allen Dingen Hilfe und fühle mich oft ausgegrenzt und einsam“, so das Mädchen.

Ein Assistenzhund kann das Leben von Mutter, die voll berufstätig ist, und Tochter erleichtern. Der Vierbeiner kann der Achtjährigen ein wenig Eigenständigkeit erhalten. Ein speziell ausgebildeter Hund wird in brenzligen Situationen Hilfe holen, Gegenstände aufheben, beim Stehen und Sitzen stabilisieren, Türen öffnen, Lichtschalter bedienen und manches mehr.

Die Doodle-Hündin Alexa wird in einem Hundezentrum in Mecklenburg-Vorpommern speziell für ihre künftigen Aufgaben bei der Mini-Familie vorbereitet. „Die Ausbildung wird Ende Juli und Anfang August in Reinsdorf abgeschlossen“, erzählt Christine Sandvoß der Mitteldeutschen Zeitung. Schon bei einem ersten Kennenlernen haben sich Hanni und Alexa gut verstanden. Die Rede ist von Liebe auf den ersten Blick.

Allerdings werden die Kosten für einen Assistenzhund nicht von der Krankenkasse übernommen. Deshalb ist im Dezember eine Spendenaktion gestartet worden. Benötigt werden mehr als 30.000 Euro. Die Hilfsbereitschaft ist groß, doch noch immer fehlt eine fünfstellige Summe.

Für einen Assistenzhund: Benefiz-Volleyballspiel als Spendenaktion

Die Volleyballer wollen helfen, die Finanzierungslücke zu schließen. Es beteiligen sich alle Vereine der Hobbyliga – das sind der MTV Wittenberg, der VSG Fläming Nudersdorf, der WSV Wittenberg, Weddin 92, der SV Reinsdorf, der VfB Zahna, die SG Dabrun, der SV Grün-Weiß Großtreben und der VC Gräfenhainichen – laut MTV-Abteilungsleiter Denny Knitschke an der Spendenaktion.

Organisiert wird ein besonderes Benefizspiel. Dabei tritt erstmals ein Wittenberger Allstar-Team – das sollte schon lange gegründet werden – an. Die neue Mannschaft wird gebildet aus den besten Spielern der Hobby-Liga.

Kontrahent ist der MTV Wittenberg. Der erste Aufschlag in der Partie, die über drei Gewinnsätze geht, erfolgt am Freitag, dem 22. März, um 18 Uhr in der Wittenberger Mehrzweckhalle (Polizei-Turnhalle). Der Eintritt ist frei.

Spendenspiel in Wittenberg: Alle Einnahmen für Johanna

„Die Bäckerei Wußmann sponsert selbst gemachte Pizza für das Spendenspiel, und der Techna-Club Wittenberg unterstützt den Abend mit einem Slushy-Stand und der Musikanlage für den Kommentator während des Spiels“, so Knitschke.

Des weiteren wird es einen Getränke- und Würstchen-Verkauf geben. „Alle Einnahmen gehen direkt in die Spendenbox für Johannas Assistenzhund“, so der MTV-Abteilungsleiter.

Infos zur Gliedergürtelmuskeldystrophie, an der Johanna leidet, sind bei www.dmg.org online abrufbar. Unter www.wzhundezentrum.de steht das Zentrum im Internet.

Eingezahlt werden kann aber schon jetzt auf das Spendenkonto Servicehundzentrum e. V., Ostsee Sparkasse Rostock, IBAN: DE37 1305 0000 0201 1056 16, BIC: NOLADE21ROS. Verwendungszweck: „Assistenzhund für Hanni“. Wer eine Spendenquittung haben möchte, gibt seine Adresse mit an.