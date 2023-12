Die achtjährige Johanna Sandvoß aus Reinsdorf bei Wittenberg leidet an Muskeldystrophie. Was die Krankheit mit ihr macht und wie ein Assistenzhund das Leben des Kindes und seiner Mutter verbessern könnte.

Johanna Sandvoß leidet an einer seltenen Muskelerkrankung. Mit ihrer Mutter bittet sie um Spenden für den Einsatz eines Assistenzhundes.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Reinsdorf/MZ. - Es war wohl Liebe auf den ersten Blick, als am 23. November Alexa durch die Tür kam und sich zu Johanna begab. Das Mädchen hat seine Hände ins Fell der Hündin gelegt; aus den Fotos, die an jenem Donnerstag entstanden sind, spricht Vertrauen. Assistenzhündin Alexa könnte im Leben der achtjährigen Johanna eine herausragende Rolle einnehmen, denn das Mädchen aus Reinsdorf leidet an Gliedergürtel-Muskeldystrophie.