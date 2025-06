Die Aula des Gräfenhainichener Paul-Gerhardt-Gymnasiums ist am Dienstagabend gut gefüllt. Die Gäste applaudieren frenetisch nach dem Kulturprogramm, das unter dem Motto „All you need is love“ steht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.