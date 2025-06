In der Wittenberger Kreuzstraße eskaliert am Mittwoch ein Streit zwischen zwei Vätern. Ein Kind musste ins Krankenhaus, beide Männer wurden angezeigt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Polizeieinsatz in Wittenberg

Ein Kind darf nicht mitspielen, wenig später fliegen in Wittenberg die Fäuste

Wittenberg/MZ - Geprügelt und dann wechselseitig angezeigt haben sich am Mittwoch zwei Väter in Wittenberg, in der Kreuzstraße.

Der Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung liegt laut Aussage gegenüber der Polizei bei den Kindern. Weil sein Kind nicht mit dem anderen Kind spielen sollte, soll der eine Vater das andere Kind grob am Arm gepackt und weggezogen haben.

Dabei habe der Siebenjährige Schmerzen erlitten, weshalb der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das hat den Vater des Siebenjährigen so erbost, dass er den anderen Vater geschlagen hat.

Die Polizei wurde am Mittwochabend um 20.20 Uhr über den Sachverhalt informiert. Gegen beide Väter hat sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizei bittet zur Aufklärung der möglichen Straftaten Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, sich im Polizeirevier Wittenberg zu melden. Hinweise unter der Telefonnummer 03491 / 4690 oder per Mail unter [email protected].