weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Millionenprojekte trotz Finanzlücke – Quedlinburg investiert in Stiftsberg, Straßenbau und Bildung

Umfangreiche Vorhaben im Harz Millionenprojekte trotz Finanzlücke – Quedlinburg investiert in Stiftsberg, Straßenbau und Bildung

Quedlinburg plant Investitionen in Höhe von 13 Millionen Euro – trotz begrenzter Mittel. Im Fokus stehen Bauprojekte wie der Stiftsberg, neue Straßen und die Erweiterung der einer Grundschule. Was konkret geplant ist.

Von Petra Korn Aktualisiert: 11.08.2025, 14:05
Bei Arbeiten zum Ausbau eines ersten Abschnittes des Steinwegs in Quedlinburg - hier ein Archivfoto - sollen 2025 abgeschlossen werden.
Bei Arbeiten zum Ausbau eines ersten Abschnittes des Steinwegs in Quedlinburg - hier ein Archivfoto - sollen 2025 abgeschlossen werden. Archivfoto: Korn

Quedlinburg/MZ. - 13 Millionen Euro möchte die Stadt Quedlinburg in diesem Jahr im Rahmen ihres Haushalts 2025 investieren. Um das Geplante zu finanzieren, steht ihr aber deutlich weniger Geld zur Verfügung.