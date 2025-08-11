Quedlinburg plant Investitionen in Höhe von 13 Millionen Euro – trotz begrenzter Mittel. Im Fokus stehen Bauprojekte wie der Stiftsberg, neue Straßen und die Erweiterung der einer Grundschule. Was konkret geplant ist.

Millionenprojekte trotz Finanzlücke – Quedlinburg investiert in Stiftsberg, Straßenbau und Bildung

Bei Arbeiten zum Ausbau eines ersten Abschnittes des Steinwegs in Quedlinburg - hier ein Archivfoto - sollen 2025 abgeschlossen werden.

Quedlinburg/MZ. - 13 Millionen Euro möchte die Stadt Quedlinburg in diesem Jahr im Rahmen ihres Haushalts 2025 investieren. Um das Geplante zu finanzieren, steht ihr aber deutlich weniger Geld zur Verfügung.