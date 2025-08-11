weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  Zusatzvorstellung von „Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder": Weihnachtsrevue im Steintor - wo noch letzte Tickets zu haben sind

Zusatzvorstellung von „Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“ Weihnachtsrevue im Steintor - wo noch letzte Tickets zu haben sind

Die Tickets für die Weihnachtsrevue im Steintor finden reißenden Absatz – auch für den wirklich allerletzten Zusatztermin. Wo es noch Karten gibt.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 11.08.2025, 19:01
Kundenberaterin Diana Wagner-Meißner (r.) überreicht im MZ-Medienpunkt an Gisela Grützmacher sechs „Fuchs“-Tickets.
Kundenberaterin Diana Wagner-Meißner (r.) überreicht im MZ-Medienpunkt an Gisela Grützmacher sechs „Fuchs“-Tickets. Foto: Katja Pausch

Halle (Saale)/MZ. - Es ist der Wahnsinn! Ganze 49.000 Tickets und 43 ausverkaufte Vorstellungen kann Rudenz Schramm, Ex-Steintor-Chef und Mitglied im Förderverein der Weihnachtsrevue, verkünden. Und der Run auf Tickets für die legendäre „Fuchs“-Saga ist weiter ungebrochen.