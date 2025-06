21-Jähriger attackiert Unerklärlicher Angriff am Hauptbahnhof in Wittenberg – Polizei bittet um Hinweise

Ein junger Mann soll am Mittwochvormittag am Hauptbahnhof in Wittenberg von einem Unbekannten gewürgt worden sein. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wie der mutmaßliche Täter beschrieben wird.