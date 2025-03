Ein 14-Jähriger wird aus dem ICE geworfen – obwohl er ein Ticket hat. Ein Video über den Vorfall sehen Millionen. Was in Wittenberg dann passiert ist und welche Regelung für Kinder und Jugendliche gilt.

Wittenberg/MZ - Es ist 20 Uhr, als ein 14-jähriger Junge plötzlich allein auf dem Hauptbahnhof in Wittenberg steht. Eine Station hätte er mit dem ICE noch fahren müssen, dann wäre er zu Hause in Berlin angekommen. Doch stattdessen wird er aus dem Zug verwiesen – obwohl er ein Ticket hat. Was dann folgt, führt zu bundesweiter Empörung. Sein Vater, der 42-jährige Comedian Moritz Hohl, macht den Vorfall in den sozialen Medien öffentlich. Mehrere Millionen Nutzer sehen das Video, zahlreiche Medien berichten – und die Deutsche Bahn gerät unter Druck.