Skandal auf dem beschaulichen Marktplatz in Teuchern: Splitternackt badete ein Mann in dem Brunnen, der hier auf dem Bild zu sehen ist.

Teuchern - Es sind Szenen, die derzeit für Aufruhr sorgen in der beschaulichen Stadt Teuchern: Mitten auf dem Marktplatz steigt ein Mann splitterfasernackt in den Brunnen, badet darin – und uriniert anschließend in das Becken. Passanten filmten die Tat, die sich am vergangenen Samstag zugetragen hat. Inzwischen ist das Video in sozialen Netzwerken gelandet, wo es große Wellen schlägt und bereits tausendfach kommentiert wurde.