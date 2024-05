Nach dem Angriff auf einen Politiker in Dresden sorgen sich einige Parteivertreter. Andere berichten vor allem von verbalen Attacken über das Internet.

Beschmierte Wahlwerbung von SPD, CDU und Linken in Bergwitz.

Wittenberg/MZ. - Der brutale Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Wie berichtet war Ecke am vergangenen Freitag von vier jungen Männern zusammengeschlagen worden. Der Politiker wollte Wahlplakate anbringen, nach dem Angriff musste er operiert werden. Nachdem sich ein 17-Jähriger gestellt hatte, wurden Medienberichten zufolge drei weitere Tatverdächtige ermittelt. Nach dem Angriff haben die Innenminister über mehr Schutz beraten. Wie aber ist die Situation bei den Parteien in der Wittenberger Region? Die MZ hat die Kreisvorsitzenden nach ihren Erfahrungen befragt.