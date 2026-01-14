weather regen
  Vom Raucher zum Marathonläufer: 20 Kilo weniger, rauchfrei: Wie dieser Wittenberger sein Leben drehte

Der 32-jährige Wittenberger erzählt, warum Bewegung für ihn kein Verzicht ist, wie er 20 Kilogramm verlor und weshalb Laufen heute fester Bestandteil seines Lebens ist.

Von Anastasiia Hlushchenko 14.01.2026, 13:00
Laufen gehört für Joseph Tittel inzwischen fast zum Alltag. (Foto: Naima Tittel)

Wittenberg/MZ. - Joseph Tittel spricht ruhig über das Laufen. Ohne große Gesten, ohne Pathos. Der 32-Jährige lebt in Wittenberg, arbeitet als Teammanager in der Telekommunikation, ist verheiratet und Vater eines vierjährigen Sohnes. Bewegung ist für ihn kein Ausnahmezustand mehr, sondern Teil seines Alltags.