Der 32-jährige Wittenberger erzählt, warum Bewegung für ihn kein Verzicht ist, wie er 20 Kilogramm verlor und weshalb Laufen heute fester Bestandteil seines Lebens ist.

20 Kilo weniger, rauchfrei: Wie dieser Wittenberger sein Leben drehte

Laufen gehört für Joseph Tittel inzwischen fast zum Alltag.

Wittenberg/MZ. - Joseph Tittel spricht ruhig über das Laufen. Ohne große Gesten, ohne Pathos. Der 32-Jährige lebt in Wittenberg, arbeitet als Teammanager in der Telekommunikation, ist verheiratet und Vater eines vierjährigen Sohnes. Bewegung ist für ihn kein Ausnahmezustand mehr, sondern Teil seines Alltags.