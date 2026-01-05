Mit 19 Jahren gehört Leichtathletin Tessa Lange aus Kemberg zu den besten im Gehörlosensport. Vier Medaillen hat sie nun bei den „Deaflympics“ in Tokio ersprintet. Welche Ziele sie noch verfolgt.

Wie es eine 19-jährige Kembergerin in die Weltspitze im Gehörlosensport geschafft hat

Mit vier Deaflympics-Medaillen kehrt Tessa Lange in ihre Heimat zurück: Auf dem Marktplatz in Kemberg präsentiert sie ihre Errungenschaften.

Tokio/Kemberg/MZ. - „Weltklasse“. Mehr braucht es eigentlich nicht, um die Leistungen von Tessa Lange beiden „Sommer-Deaflympics 2025“ des Deutschen Gehörlosensportverbandes in Tokio zu beschreiben. Die junge Leichtathletin, die in Kemberg zu Hause ist, kehrte von den Weltspielen der Gehörlosen mit Gold, zwei Silbermedaillen und Bronze zurück – und mit der Gewissheit, im Alter von erst 19 Jahren an der sportlichen Spitze angekommen zu sein. Doch was die von Geburt an taube Sportlerin in Japan gezeigt hat, sollte erst der Anfang gewesen sein.