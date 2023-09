So könnte die Nikolaistraße in Weißenfels nach der Kernsanierung einmal aussehen

Weißenfels/MZ - Sie sind seit Jahren ein Schandfleck in der Weißenfelser Innenstadt. Mitte der 1980er Jahre als Beispiel für sozialistisches innerstädtisches Bauen errichtet, steht die Plattenbauzeile in der Nikolaistraße seit langer Zeit praktisch leer. Doch nun kommt offenbar Bewegung in die Sache. Nachdem die Wohnungsbaugenossenschaft Weißenfels/Saale (WBG) die Nikolaistraße 31 bis 37 von privater Hand gekauft hat, will sie dort 29 barrierefrei zugängliche Wohnungen errichten.