Polizei legt Radfahrer Handschellen an

Handschellen musste die Polizei einem Mann in Braunsbedra anlegen.

Braunsbedra/MZ - Am Samstagabend ist die Polizei nach Braunsbedra (Saalekreis) gerufen worden, weil ein Mann ein Spaziergängerpaar beleidigt und bedroht hatte. Die hinzugerufenen Beamten trafen den aufbrausenden Mann an, während er Fahrrad fuhr. Der Mann sei laut Polizeiinspektion so aggressiv gewesen, dass ihm die Polizisten zeitweilig Handschellen angelegt werden mussten.

Bei dem 46-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest gemacht, welcher einen Wert von 1,84 Promille ergab. Deshalb wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe genommen. Der Mann wurde mehrfach angezeigt, teilt die Polizei mit.