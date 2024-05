Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Kabarettist, Komiker, Autor und Regisseur Gerd Dudenhöffer ist seit 1985 ein Garant für volle Säle. So auch am Freitagabend im Bernburger Kurhaus. Seit März ist der gebürtige Saarländer mit seinem neuen Programm „Mo so Mo so“ unterwegs. Wer meinte, bereits alle Gags seiner Bühnen- und Filmfigur zu kennen, wurde eines Besseren belehrt.