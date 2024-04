Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Teuchern - Sie attackierten Radfahrer und Spaziergänger in Nessa. Und in Hohenmölsen griffen die Bienen eines Wanderimkers aus Bayern eine 66-jährige Frau an, die daraufhin sogar an der Vielzahl der Stiche verstarb. Die Vorfälle mit aggressiven Wanderbienen hatten im vergangenen Frühjahr viele Menschen in Teuchern, Hohenmölsen und Umgebung schockiert. Damit sich Unglücksfällen wie diese nicht wiederholen, wollen die beiden Kommunen jetzt Vorkehrungen treffen.